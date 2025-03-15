'Треугольник наступления': Россия нашла формулу истощения ВСУ, - BI

Эта тактика может стать угрозой для НАТО в будущем, говорят западные аналитики.

Российско-украинская война вступает в четвертый год, и Россия нашла эффективную стратегию для истощения украинских войск. Британские аналитики называют это "треугольником наступления" - комбинацией пехоты, беспилотников и планирующих бомб, пишет Business Insider.

"Треугольник наступления"

Эта тактика еще не принесла значительного прорыва, но помогла России стабильно достигать малых, но дорогих успехов, истощая украинские войска и моральный дух. Она усложняет ситуацию, учитывая замораживание поставок оружия от администрации Дональда Трампа. Стратегия состоит из трех элементов:

"Во-первых, российские вооруженные силы продолжают сковывать украинские сухопутные силы на линии соприкосновения с помощью пехоты и механизированных сил", - говорится в исследовании аналитического центра Royal United Services Institute. "Во-вторых, они мешают маневрам и наносят ущерб с помощью беспилотных летательных аппаратов FPV, беспилотников Lancet и артиллерии с осколочно-фугасными снарядами и рассеивающимися минами. В-третьих, россияне увеличили использование планирующих бомб UMPK против украинских сил, удерживающих оборонительные позиции".

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Речь идет о бомбах, оснащенных кольцами и навигационным управлением. Это создает дилемму для Вооруженных сил Украины: сохранять статические оборонительные позиции, чтобы уменьшить эффект от FPV и артиллерии, или сохранять мобильность, чтобы избежать ударов бомб, способных разрушить даже хорошо подготовленные укрепления?

Российская авиация, хотя и имела ограниченную эффективность из-за украинской ПВО, стала важным фактором благодаря дешевым и простым планирующим бомбам. В 2023 году Россия начала активно использовать эти боеприпасы, удивив западных наблюдателей своей мощностью. "Хотя изначально они считались незначительной угрозой, их массовое производство стало важным преимуществом", - отмечает RUSI. Россия смогла запускать эти бомбы на большие расстояния, оставляя самолеты вне зоны досягаемости украинских ПВО.

Бомбы, которые Россия использует, имеют большую взрывную силу, даже если их точность уступает западным аналогам. Российские планирующие бомбы FAB-1500 весят около 3500 фунтов, а FAB-3000 - более 6000 фунтов, что позволяет уничтожать укрепления даже при близком промахе.

"Увеличение производства планирующих бомб УМПК с 40 000 единиц в 2024 году до 70 000 в 2025 году привело к значительным потерям среди украинских войск", - сообщает RUSI. Украинские силы вынуждены были изменить стратегию, уклоняясь, рассредоточивая силы или прячась под землей.

Универсальное решение

Россия в конце концов использовала тактику синхронизации наземных атак и воздушных сил, что было стандартом еще после Второй мировой войны. Несмотря на численное преимущество и вооружение, Украина до сих пор сдерживает Россию благодаря оборонительным позициям и дистанционным ударам. Однако синхронизированное использование трех компонентов войск и оружия усложнило украинскую оборону.

Это не означает, что "треугольник наступления" России является универсальным решением ее проблем. Они все еще имеют значительные недостатки, такие как проблемы с командованием и контролем, и их наступление не привело к большим прорывам. Украинская оборона, в частности глубокая оборона и удары на большом расстоянии, значительно ограничила способность России достичь прорыва без больших потерь.

Что касается НАТО, то некоторые эксперты считают, что Альянс должен учесть опыт России, в частности ее использование планирующих бомб, и увеличить запасы подобных боеприпасов. Однако Россия имеет стратегические преимущества, в частности в том, что может запускать бомбы с большого расстояния, чего не может сделать Украина из-за ограничений в воздушных силах и ракетах класса "воздух-воздух". НАТО имеет значительно более мощные воздушные силы, способные нейтрализовать противовоздушную оборону и наносить удары по военным целям.

Украина сбивает российские КАБы

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины подтвердили сбитие российского КАБа над Запорожьем. "По предварительным данным, речь идет об экспериментальном вооружении", - заявил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По словам военного аналитика Анатолия Храпчинского, украинские специалисты действительно нашли способ сбивать российские управляемые авиабомбы. Этому предшествовал длительный период поисков вариантов, ведь применение против бомб традиционных средств противовоздушной обороны признали неэффективным.

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