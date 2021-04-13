Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что нужно готовиться к любому сценарию на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

В Кремле должны понимать, что новое наступление российских войск для дальнейшего захвата территорий Украины может перерасти в третью мировую войну.

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сказал в эфире телеканала "Настоящее время", созданного "Радио Свобода" с участием "Голоса Америки".

"Я слышал слова Зеленского, он сказал, что Украина готова к отражению агрессии. Дело в том, что он не просто сказал, что сегодня готова, – она готова уже семь лет. Только разный уровень готовности, потому что трудно сказать, когда Россия может привести в действие свою агрессивную риторику", - заявил Кравчук.

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Он отметил, что Россия на уровне власти прямо угрожает Украине и ее суверенитету, в том числе "развалом государства". "Надо быть готовым ко всему. Я согласен с вами, что нельзя сегодня уже говорить, что война завтра начнется, но при такой риторике, при таком скоплении войск и при таких агрессивных действиях сегодня на Донбассе, мы должны быть готовы к любому сценарию. И Украина да, готова к этому", - заявил Кравчук.

Он отметил, что международные партнеры Украины заверяют, что "Украина одна не останется против российской агрессии", Европа и США будут поддерживать Украину.

Также Кравчук отметил, что поднимет вопрос о скоплении российских войск у границ Украины на переговорах глав делегаций ТКГ 14 апреля. "Какая будет реакция российской стороны – мне предположить трудно", - сказал он.

По словам Кравчука, если российские войска начнут захватывать новые земли в Украине, каждый гражданин должен быть готов к отражению наступления. "Гражданин, патриот и воин – это единое целое. И я сегодня вижу, как во многих областях "подрываются" люди, люди начинают говорить, что нам нужно быть готовыми ко всему. Я этим хочу сказать, чтобы Россия понимала, и Кремль понимал, что это не будет парад, – если они осмелятся, придут в какое-то состояние невменяемости и пойдут войной против Украины, – это будет начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в третью мировую войну. Это не будет легкого движения, как они это почувствовали в Крыму, это будет бой, это будет война. Это будет защита Украиной своей земли. И я верю, что эта защита будет очень сильная и очень патриотичная", - подчеркнул Кравчук.

Скопление войск РФ у границы с Украиной

В конце марта Россия, по данным ВСУ, сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планировала подтянуть еще до 25 батальонных тактических групп.

Также оккупанты усиливают передовые подразделения НВФ разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ и держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, РФ путем увеличения численности войск на границе пытается оказать давление на Украину.

В то же время в Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

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Автор: Виталий Саенко