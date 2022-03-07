Состав украинской делегации не менялся.

Третий раунд переговоров Украины и РФ запланирован на 16:00.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", - говорится в сообщении.

Подоляк опубликовал фото, на котором видно, что украинская делегация отправляется на переговоры.

Ранее УНИАН сообщал, что делегации Украины и страны-агрессора уже в пути на третий раунд переговоров.

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