Подоляк ответил, когда начнется третий раунд переговоров с РФ / фото twitter.com/Podolyak_M
Третий раунд переговоров Украины и РФ запланирован на 16:00.
Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", - говорится в сообщении.
Подоляк опубликовал фото, на котором видно, что украинская делегация отправляется на переговоры.
Ранее УНИАН сообщал, что делегации Украины и страны-агрессора уже в пути на третий раунд переговоров.