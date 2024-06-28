Трамп пообещал, что сделает так, что "война была решена между Путиным и Зеленским", а Байден назвал заявления оппонента о противостоянии в Украине "глупостями".

Президент США Джо Байден и экс-президент и кандидат на пост американского лидера Дональд Трамп провели первые теледебаты перед выборами нового главы Штатов. Политики, в частности, высказались о войне в Украине - Трамп "проехался" по ультиматумам российского диктатора Владимира Путина Украине, а Байден назвал новую угрозу со стороны России в случае поражения нашего государства.

Дебаты транслировал, в том числе CNN. У Трампа спросили, приемлемы ли для него путинские условия для завершения противостояния в нашем государстве, и он ответил так - "Нет, они неприемлемы". Кандидат в президенты США также сказал, что противостояние между Украиной и РФ не должно было бы начаться.

"Что касается России и Украины, если бы у нас был настоящий президент, президент, которого уважал Путин, то он бы никогда не вторгся в Украину", - утверждал он. Политик пообещал, что сделает так, что "война была решена между Путиным и Зеленским (украинский президент Владимир Зеленский, - Ред.)". Трамп не ответил четко, согласится ли на то, чтобы россияне сохранили уже захваченные украинские земли, если благодаря этому война завершится.

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Байден раскритиковал слова Трампа насчет войны в Украине. По словам президента Штатов, в жизни он никогда "не слышал столько глупостей". Нынешний лидер американцев также предупредил, что в случае победы России в Украине, есть риск того, что россияне могут пойти на другие государства, в частности, на Беларусь и Польшу.

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Дебаты Трамп - Байден проходили в Атланте (штат Джорджия). Западные СМИ отмечали, что Байден старейший президент США - ему 81 год, а Трамп, которому 78, был одним из старейших руководителей американского государства.

Трампу приписывали связи с РФ. Он не раз делал скандальные заявления о войне РФ против нашего государства. В частности, говорил, что вторжение россиян якобы спровоцировали намерения Киева присоединиться к НАТО.

Стоит отметить, что Владимир Путин выдвинул такие ультиматумы для завершения противостояния в Украине - захотел, чтобы украинская сторона отказалась от Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Киев отверг такую "мирную инициативу".

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