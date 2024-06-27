Первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа в предвыборной гонке на пост президента США состоятся вечером в четверг в Атланте, штат Джорджия.

Президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп подготовились к столкновению с высокими ставками во время первых президентских дебатов кампании 2024 года в четверг, пытаясь убедить скептически настроенную нацию относительно своей способности обоих войти в новую каденцию. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Ожидалось, что дебаты в студии CNN в Атланте привлекут внимание к их преклонному возрасту. Так, Байден является старейшим президентом США, ему 81 год, а Трамп, которому 78 лет, был одним из старейших президентов США. Их конкурирующие видения экономики и демократии также будут в центре внимания.

"Матч-реванш между Байденом и Трампом знаменует собой первый случай, когда США видят повтор между двумя кандидатами от основных партий с 1950-х годов - и первый с участием нынешнего президента и бывшего с 1890-х годов. Многие американцы выразили недовольство своим выбором, и кампании надеются, что дебаты привлекут внимание к относительно статичной кампании", - пишет издание. Видео дня

По словам Бретта О'Доннелла, республиканского аналитика, который помогал подготовить Митта Ромни и Джона Маккейна к дебатам во время их кампаний, ставки в этих дебатах чрезвычайно высоки.

"Между этими двумя кандидатами нет утраченной любви, поэтому будет большой интерес к тому, насколько они превосходят друг друга", - говорит эксперт.

По его мнению, Трампу нужно использовать дебаты, чтобы представить выборы как референдум относительно политики президента-демократа и представить голосование как выбор между Байденом и Трампом, "чтобы выиграть спор о том, что мы изменили экономику, и что все пойдет к лучшему, и вы бы не хотели это сорвать".

В то же время, по мнению аналитиков, Байден в свою очередь будет предупреждать американцев о том, что возвращение Трампа в Белый дом может означать для страны по таким вопросам, как демократия, права на аборты и налоги, одновременно излагая свое видение относительно второго срока. Ожидается, что он также вынесет осуждение Трампа перед судом присяжных Манхэттена по 34 преступлениям за фальсификацию записей, чтобы скрыть деньги, выплаченные порнозвезде.

Первые дебаты Байдена и Трампа - последние новости

На днях Financial Times назвало 5 главных "точек столкновения" в ходе дебатов Байдена и Трампа. По мнению журналистов, вопросы войны в Украине и Газе станут одним из предметов разногласий на дебатах.

Первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа в предвыборной гонке на пост президента США состоятся вечером в четверг в Атланте, штат Джорджия.

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