По словам руководителя ЦПД, теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада".

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров мог искать встречи с президентом России Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада", - отметил Коваленко.

Он добавил, что история с Дуровым для Москвы - это "провал, в котором виновато все окружение Путина, от Вайно до Патрушева".

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Руководитель ЦПИ отметил, что Telegram - это мессенджер номер один в Украине. В Индии - 300 млн пользователей, а "вскоре он станет номером один в Южной и Латинской Америке".

Коваленко отметил, что арест Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны, и что Telegram - это единственный мессенджер, который активно использует российская армия.

"Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей. В ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Тяжелые времена ждут Главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности", - написал он.

Кроме того, добавил Коваленко, благодаря кейсу Дурова "может обвалиться вся агентурная сеть РФ в Европе".

Арест Дурова

Как сообщал УНИАН, 24 августа французские спецслужбы задержали Дурова.

Ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими правоохранителями, что якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений. По данным средств массовой информации, Дурову грозит 20 лет заключения.

Вице-спикер Государственной думы России Владислав Даванков направил обращение к главе российского Министерства иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения Дурова.

Владелец социальной сети X Илон Маск отреагировал на арест Дурова, разместив ироничный комментарий на своей странице. Также Маск разместил на своей странице в X хэштег "FreePavel" ("Освободите Павла") и прикрепил интервью Дурова скандально известному журналисту-республиканцу Такеру Карлсону.

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