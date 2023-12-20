На Авдеевском направлении зафиксирована эпидемия педикулеза.

По линии боевого столкновения враг начинает болеть окопными болезнями. Главной причиной таких эпидемий среди оккупантов является отсутствие гигиены.

"На Авдеевском направлении и в целом по линии боевого столкновения враг начинает болеть, в частности, окопными болезнями", - сообщил пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, это происходит из-за игнорирования оккупантами санитарных норм.

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"Российские оккупанты болеют и в некоторых подразделениях уже зафиксирована эпидемия педикулеза", - отметил Штупун.

При этом напомнил, что вчера Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что на Купянском направлении есть проблемы у врага с так называемой мышиной лихорадкой.

"На Купянском есть проблемы с так называемой "мышиной лихорадкой", то в Донецкой области - это педикулез", - сказал Штупун.

"Мышиная лихорадка" среди оккупантов - что известно

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты на Купянском направлении массово болеют на так называемую "мышиную лихорадку" - во многих подразделениях зафиксирована вспышка этого заболевания.

Жалобы оккупантов на лихорадку командование врагов проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях.

Отмечается, что болезнь имеет вирусный характер и передается человеку от грызунов - через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания их в продукты питания, которые употребляет человек.

Симптомы мышиной лихорадки включают сильную головную боль, повышение температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошноту, рвоту по несколько раз в день. Болезнь поражает почки, зараженный мышиной лихорадкой испытывает сильную боль в пояснице и имеет серьезные трудности с мочеиспусканием.

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