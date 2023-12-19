Жалобы оккупантов на лихорадку командование врагов проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях, отметила украинская разведка.

Российские оккупанты на Купянском направлении массово болеют так называемой "мышиной лихорадкой" - во многих подразделениях зафиксирована вспышка этого заболевания.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что болезнь имеет вирусный характер и передается человеку от грызунов - через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания их в продукты питания, которые употребляет человек.

"Симптомы мышиной лихорадки включают сильную головную боль, увеличение температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияние в глазах, тошноту, рвоту по несколько раз в день. Поскольку болезнь поражает почки, зараженный мышиной лихорадкой испытывает интенсивную боль в пояснице и имеет серьезные трудности с мочеиспусканием", - заявили в разведке.

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В ГУР проинформировали, что жалобы на лихорадку от личного состава российской армии, который задействован в войне против Украины, командование проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях. К тому же на первом этапе течения "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп.

"В итоге - "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских "крыс", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается снижение морально-психологического состояния среди военнослужащих оккупационных войск, оккупантов массово задерживают за административные и уголовные правонарушения.

Центр национального сопротивления проинформировал, что за прошлый месяц среди представителей оккупантов значительно снизился уровень исполнительной дисциплины из-за больших потерь личного состава, особенно это касается Бахмутского и Авдиевского направления. Представители оккупационной "комендатуры" РФ задержали более тысячи противников, совершивших уголовные и административные правонарушения. В частности, такие: самовольное оставление места службы, распитие алкогольных напитков и употребление наркотических веществ.

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