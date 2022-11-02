Снайдер в своих трудах рассказывает правдивую историю об Украине.

Выдающийся историк Тимоти Снайдер стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 и начал сбор на "ловца" иранских дронов-камикадзе "Шахед-136", которыми Россия терроризирует Украину.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Тимоти Снайдер - большой друг нашего государства. В своих трудах он рассказывает всему миру о важности Украины, нашей правдивой истории и истинных ценностях", - отметил глава государства.

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Зеленский поблагодарил Снайдера за то, что "теперь больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они сами могут нам помочь".

Что такое платформа UNITED24

, 5 мая Зеленский основал проект поддержки Украины UNITED24. Эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

Амбассадорами United24 также является известная американская музыкальная группа Imagine Dragons, креативный директор Дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американский актер Марк Хэмилл. Обладательница премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Тони", "Золотой глобус" и "Пибоди" Барбара Стрейзанд стала послом UNITED24. Партнером UNITED24 стал украинский футбольный клуб "Шахтер" (Донецк).

Также амбассадором стал американский астронавт Скотт Келли.

В октябре амбассадором стал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

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