Глава государства поблагодарил чемпиона за поддержку Украины и приобщение к глобальной инициативе.

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24.

Он сосредоточится на поддержке направления "восстановление Украины". Об этом было объявлено во время онлайн-общения спортсмена с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства поблагодарил чемпиона за поддержку Украины и приобщение к глобальной инициативе, которая способствует сбору средств для помощи стране.

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"Ты – победный символ Украины, а сегодня самое важное, чтобы на любом поле боя – на фронте, в спорте, в дипломатии – были шаги вперед. А вперед - это лишь победные шаги. Они чрезвычайно мобилизуют общество и мотивируют всех нас бороться за Украину – каждый на своем фронте", – сказал Владимир Зеленский.

Александр Усик поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения: в конце февраля он вступил в ряды теробороны, в сентябре представлял страну на международной арене и защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA (Super), IBF, IBO в поединке с британцем Энтони Джошуа. Отныне Александр Усик будет помогать восстанавливать украинские города, испытывающие разрушение от ракет и дронов-камикадзе. Прежде всего он сосредоточится на восстановлении Киевской области, где уже реализует инфраструктурные проекты.

Спортсмен рассказал, что 20 октября в Лос-Анджелесе, в знаменитом отеле "Беверли-Хиллз", состоится благотворительный вечер и аукцион, организованные Usyk Foundation. Некоторые лоты предоставит United24. По словам Александра Усика, участие в мероприятии подтвердили, в частности, известные американские актеры.

"Я с радостью приобщаюсь к платформе, основанной Президентом Зеленским, – отметил Александр Усик.

"Мы должны объединять усилия, чтобы доносить правду до мирового сообщества и усиливать поддержку Украины. Событие 20 октября посетят многие известные люди, поэтому я надеюсь, мы сможем сделать большой сбор, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны", - добавил он.

Чемпион также поблагодарил главу государства за крепкий дух и позицию, которую он демонстрирует сегодня, усилия по объединению мирового сообщества в поддержку Украины в ее борьбе.

В этом контексте Владимир Зеленский отметил важность удержания нашей страны в фокусе внимания всего мира.

"Надо, чтобы никто не забывал, что происходит в Украине", – акцентировал он и заметил, что Александр Усик имеет сейчас огромную популярность и в США, и в Европе, и эта популярность уже работает на помощь Украине.

"Мы продолжаем борьбу и рады приветствовать в команде послов United24 украинского чемпиона", – сказал Глава государства и пожелал спортсмену новых побед.

В команде United24 Александр Усик присоединится к своим коллегам по спорту – Андрея Шевченко и Элины Свитолиной, а также музыкантов группы Imagine Dragons, креативного директора Balenciaga Демни и американских актеров Лиева Шрайбера, Барбры Стрейзанд и Марка Гемілла, который недавно стал первым амбассадором "Армии дронов".

UNITED24: что это

Президент Владимир Зеленский в мае начал проект United24. Платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта United24 стал известен футболист и тренер Андрей Шевченко.

Почти 200 млн долларов благотворительных взносов было собрано по состоянию на 5 октября в рамках платформы. На эти средства приобретено около тысячи дронов для военных и тысячи единиц медицинского оборудования.

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