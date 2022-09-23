Свои усилия всемирноизвестная певица и актриса сосредоточит на направлении "Медицинская помощь".

Обладательница премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Тони", "Золотой глобус" и "Пибоди" Барбра Стрейзанд стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24 для того, чтобы напрямую помогать украинцам.

Детали сотрудничества Стрейзанд обсудила во время онлайн-звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на портале UNITED24.

"Мир может немного уставать каждый день думать об Украине, но сообщества в США и европейских странах продолжают поддерживать и помогать нам. Для нас очень важно, чтобы такие талантливые и известные в мире люди поддерживали платформу UNITED24", — сказал Зеленский.

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Дедушка и бабушка Стрейзанд эмигрировали в США из Украины.

Она призналась, что чувствует сильную связь с украинцами.

"Поскольку я имею еврейское происхождение с украинскими корнями, я особенно тронута борьбой украинцев за свободу. Стойкость и мужество украинского народа стали настоящим вдохновением для всех, кто работает над сохранением демократии и борется с авторитаризмом. Вы и ваша страна имеете мою полную поддержку", - сказала Стрейзанд.

Первый проект, который Стрейзанд поддержит в рамках своего амбассадорства, - 24 тыс. Friends of Ukraine. Его цель — привлечь 24 тыс. подписчиков на ежемесячный взнос 24 долларов, который направляется на медицинскую помощь. Регулярное поступление пожертвований позволяет постоянно поддерживать украинских медиков, которые уже почти 7 месяцев героически спасают жизни пострадавших от войны.

Каждый, кто подпишется на ежемесячный донат, получит электронное письмо-благодарность с подписью Зеленского.

UNITED24: что это

UNITED24 - это инициированная президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное окно для сбора пожертвований в поддержку Украины.

5 мая Зеленский начал проект поддержки Украины United24, который был создан с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта United24 стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

За два месяца работы платформы UNITED24 было собрано более 2,2 млрд грн благотворительных взносов.

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