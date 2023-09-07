Макеты военной техники делают из пластика, обрезков дерева, пенопласта, металла.

Британское издание The Guardian побывало на производстве макетов техники, помогающих Силам обороны Украины вводить врага в заблуждение. Производство развернула Группа Метинвест бизнесмена Рината Ахметова в сотрудничестве с ВСУ.

"В запыленном цехе группа украинских экспертов наперегонки изготавливает артиллерийские пушки, которые никогда не выстрелят, радарные комплексы, которые ничего не могут обнаружить, и ракеты без взрывчатки. Эти макеты призваны отвлечь российский огонь, расходуя вражеские боеприпасы, ракеты и беспилотники. И одновременно защитить настоящую технику и солдат, которые ее обслуживают", - пишет издание.

Макеты военной техники делают из пластика, обрезков дерева, пенопласта, металла. Журналист The Guardian рассказывает, что успех этого необычного производства измеряется тем, как быстро уничтожается готовая продукция, ведь чтобы стать целью врага, она должна выглядеть абсолютно идентично настоящей технике.

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"Когда военные приходят к нам и говорят, что у них закончились макеты, это означает, что мы успешно справились со своей работой", — говорит журналисту один из специалистов Метинвест (имена людей и местоположение производства не разглашаются).

Доказательствами успеха наполнен шкаф в мастерской. Среди них: двигатель и смятые фрагменты иранских дронов "Шахед", разбитое крыло российского беспилотника "Ланцет" — обоих заманили макеты техники, изготовленные здесь.

Идея производства оружия-приманки принадлежит трем топ-менеджерам компании еще в начале войны, когда казалось, что украинское войско плохо вооружено. Проект согласовал лично акционер бизнеса - Ринат Ахметов.

"Мы думали, если россияне увидят много оружия, они будут опасаться продвигаться вперед или обстреливать территорию. Это психологическое оружие", -говорит один из топ-менеджеров. - Компания полностью поддержала эту идею".

Готовые макеты легко транспортируются для монтажа на передовой, где, например, "артиллерийскую пушку" можно собрать всего за 20 минут.

Напомним, о производстве макетов военной техники, которые предназначены для обмана врага, группа Метинвест объявила в конце августа. В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" на передовую уже передали более 250 таких макетов. Их производство не останавливается. Всего бизнесмен направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6 млрд грн с начала полномасштабного вторжения России.