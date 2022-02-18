В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, заявили террористы.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) организовали массовый централизованный выезд населения в Россию, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Соответствующее видеообращение главного донецкого террориста распространили ресурсы боевиков.

По словам Пушилина, "в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста".

"Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким", — подчеркнул он, добавив, что сообщил руководителям предприятий и учреждений о необходимости организовать выезд семей сотрудников.

Штабам "территориальной обороны" боевиков поручено обеспечить транспорт для эвакуации.

Главарь "ДНР" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время "отдаст военным приказ" о начале наступления на Донбассе и вторжения на территорию самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". По словам террориста Пушилина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) "находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса".

Так же главарь террористов отметил, что и силы так называемой "ДНР," "имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру".

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники в парламенте террористов "ДНР", оккупанты рассчитывают эвакуировать в Ростовскую область РФ уязвимые группы населения численностью в несколько сотен тысяч человек.

По словам источников, Ростовская область выразила готовность временно принять всех эвакуированных, для них уже созданы пункты размещения. Между тем источник в экстренных службах сообщил, что пункты временного размещения в Ростовской области готовы размещать беженцев из ДНР, сколько потребуется.

"Сроки окончания не определены. Сколько потребуется, столько люди и будут находиться в пунктах размещения. Пока безопасно не станет", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, комментируя информацию о возможной эвакуации жителей некоторых населенных пунктов ОРДО, заявил, что ВСУ не готовит никаких наступательных операций на Донбассе. Главнокомандующий подчеркнул, что действия ВСУ носят исключительно оборонительный характер: "По информации, поступающей из ОРДО, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением. Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей".

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