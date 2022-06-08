В то время как Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на других флангах.

Украина успешно контратакует россиян на Херсонщине, украинская оборона Северодонецке держится.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

"Россия продолжает пытаться атаковать Северодонецкий котел с трех направлений, хотя украинская оборона держится. Маловероятно, что за последние 24 часа любая сторона приобрела значительные успехи",-говорится в сообщении.

В то время как Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на других флангах.

Недавно украинские войска достигли определенных успехов в контратаке на юго-западной Херсонщине, в том числе вернув контроль над восточным берегом реки Ингулец.

В оккупированной Херсонской области Россия принудительно вводит свою администрацию, вводя российский рубль как законное платежное средство и нанимая российских учителей для внедрения русского программы и языка в школах.

"Россия, скорее всего, будет утверждать об оккупации Херсона как о свидетельстве улучшения управления и уровня жизни украинского народа", - отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что поскольку фронт оккупированной зоны простирается на более 500 км, Россия и Украина сталкиваются со схожими проблемами в поддержке линии обороны, одновременно освобождая боеспособные боевые подразделения для наступательных действий.

Ранее стало известно, что российские силы начали отвод своих войск с позиций в Запорожской области.

По данным аналитиков, оккупанты решили поступить так по двум причинам: либо для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы, или для усиления русской обороны на северо-западе Херсонской области.

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