По словам председателя ОВА, последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову: под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы.

На Харьковщине с временно оккупированных территорий эвакуировали сегодня 860 человек.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

"Сегодня с временно оккупированных территорий области эвакуировали 860 человек. Спасибо волонтерским организациям, которые сопровождали этот процесс, областным службам и всем, кто способствовал эвакуации", - отметил он.

По словам председателя ОВА, последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. Под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы.

По данным полиции, за неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибли 30 мирных жителей Харьковщины. Сегодня днем в результате обстрелов в Кутузовке ранена 81-летняя женщина.

Синегубов подчеркнул, что это военный терроризм россиян.

"Несмотря ни на что, наши ВСУ держат свои позиции. Хочу отдельно поблагодарить 228 батальон 127 бригады теробороны Харькова, которые провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники", - отметил он.

Синегубов отметил, что на Изюмском направлении также есть успехи – уничтожен очередной российский склад с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что Россия ударила ракетами по школе в Харькове.

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