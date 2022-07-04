Спасатели разбирают завалы, предварительно обошлось без пострадавших.

Сегодня утром оккупанты нанесли ракетныйудар по школе в Харькове.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня в 4 утра российские оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. За цель военные террористы выбрали общеобразовательную школу. Сейчас спасатели разбирают завалы. Предварительно пострадавших нет, в гимназии никого не было", - рассказал он.

Синегубов также отметил, что на территории области враг в течение суток бил по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, гаражи хозяйственные и другие сооружения.

Напомним, вчера на Харьковщине в результате утренних обстрелов погибли три человека, еще одна получила ранения.

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