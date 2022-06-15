Чтобы забрать людей, полицейские и волонтеры объезжают бомбоубежища и дома.

Сегодня из Луганщины эвакуировали еще 43 человека, среди них две беременные.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале.

По его словам, если позволяет ситуация безопасности, то происходит эвакуация. Привлечены все - полицейские, спасатели, волонтеры. Они объезжают бомбоубежища и дома.

Гайдай добавил, что желающие эвакуироваться есть ежедневно, но не каждый раз бывает такая возможность.

"15 июня она появилась - как можно дальше от "русского мира" выехали 43 жителя области. Из них две женщины в положении, которым вскоре рожать. К счастью, уже в безопасности", - отметил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Северодонецке, Тошковке и районе Врубовки идут бои. За последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализировали шесть жителей Лисичанска, а также двоих из Золотого.

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