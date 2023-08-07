Россиян хоронят в братских могилах на территории Украины.

Российские оккупанты продолжают подвергаться больших потерь на фронте. С некоторых направлений тела вывозят грузовиками.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, россияне всеми способами пытаются скрыть потери.

"Во временно захваченном населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга из Херсонского направления прибыло два грузовых автомобиля с телами военнослужащих армии РФ. Тела были захоронены на двух локациях", - говорится в сообщении.

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Потери РФ в Украине

По последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 августа 2023 года ориентировочно составили 249 тыс. 700 человек уничтоженными.

Также за все время полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 4 237 танков и 4 965 артиллерийских систем оккупантов.

Довольно часто захватчики погибают от"дружественного огня". Недавно в Запорожской области артиллерия РФ накрыла своих же оккупантов переоделись в форму ВСУ для провокаций. Потери достигли более 50 человек.

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