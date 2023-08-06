Россияне стали жертвой собственной циничной провокации.

В Запорожской области российские оккупанты накрыли друг друга "дружественным огнем".

Как сообщает Телеграм-канал "Кремлевская табакерка" со ссылкой на два источника в российском Генштабе, российские захватчики накрыли артиллерией своих.

Инцидент якобы произошел недалеко от Работиного. Группа российский оккупантов переоделась в форму ВСУ и пыталась зайти в тыл украинских войск. Впрочем, российский дрон зафиксировал группу, идентифицировал оккупантов воинами ВСУ, передал координаты российской артиллерии, а та разгромила диверсантов-неудачников.

Видео дня

"Из-за несогласованности действий "дружественным огнем" были убиты 32 человека. На этом беды не закончились, после удара враг (то есть Силы обороны Украины - УНИАН) обнаружил позиции нашей артиллерии и накрыл ее кассетными снарядами. Еще 19 человек погибли, есть много раненых, в том числе тяжело", - пишет канал.

Виновником трагедии стал командир, который заставил военных переодеться в украинскую форму и ничего никому не сказал. Сразу после удара артиллерии по своим он понял, что натворил, и дезертировал с позиций. Его сейчас ищут.

"Враг начал давить сильнее, поэтому на фронте участились случаи таких несогласованных действий", - рассказал один из источников.

"Дружественный огонь" оккупантов

Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции свои же "товарищей". Впоследствии появилось видео, на котором российский танк расстреливает свои же позиции.

Нередко происходят "бытовые перестрелки" между оккупантами. Как сообщал полковник Александр Мотузяник, такие перестрелки и "дружеский огонь" между россиянами помогают уничтожать армию РФ.

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