За сутки было уничтожено немало вражеской техники, в том числе пять танков и 11 боевых бронированных машин.

Потери РФ в Украине в течение суток увеличились почти на 600 российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Так, отмечается, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 249 тыс. 700 оккупантов. За сутки, в частности, Силами обороны ликвидировано 590 российских захватчиков.

Также, по информации Генштаба, было уничтожено: танков - 4 тыс. 237 (+5), боевых бронированных машин - 8 тыс. 262 (+11), артиллерийских систем - 4 тыс. 965 (+22), РСЗО - 705 (+1), средств ПВО - 466 (+0), самолетов - 315 (+0), вертолетов - 311 (+0), дронов оперативно-тактического уровня - 4 тыс. 126 (+10), крылатых ракет - 1 тыс. 359 (+12), кораблей - 18 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 7 тыс. 441 (+19), специальной техники - 734 (+4).

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Война в Украине продолжается - важные новости о потерях противника

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел идентифицировало поименно уже более 60 тысяч российских захватчиков, которые "минусованы" во время попыток уничтожить Украину. В частности, соответствующие данные обнародованы на портале "Потерь.Нет", который запустили при участии МВД и ГУР МОУ весной.

"Нами уже собрано 61 тыс. 431 факт о потерях российской армии и других военных формирований, задействованных в вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Информация, изложенная на сайте, получена из открытых источников", - говорится на стартовой странице этого сайта.

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