Некоторые бизнесмены в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину бежали в Москву.

В Одесской области техника бизнесменов, которые поехали в РФ, будет передана Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко в Facebook.

По его словам, проведена соответствующая работа в отношении отдельных бизнесменов, которые в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину перебрались в Москву.

"Теперь грузовая техника, которая находилась в их собственности, будет передана Вооруженным силам Украины", - сказал Марченко.

Он также отметил, что встретился с руководителями ключевых сфер бизнеса. В ходе встречи обсуждались нюансы работы в условиях военного времени, вопросы сохранения рабочих мест и заработной платы людей.

Ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители проверили криминалитет на полиграфе.

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