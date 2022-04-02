При этом белорусские власти тщательно скрывает участие российских военных в этих авариях.

1 и 2 апреля в Гомельской области произошло 6 ДТП с участием колонн военной техники РФ.

Об этом пишет ряд белорусских СМИ, в частности "Флагшток", проект MotolkoHelp и Белорусский Гаюн.

По данным независимых изданий, белорусские власти и службы сознательно скрывают причастность российской военной техники к совершению этих ДТП.

1 апреля белорусские государственные органы сообщили о ДТП, которое произошла вблизи села Ивановка в Речицькому районе на трассе М10 с участием легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Mercedes-Benz 814. В то же время очевидцы в соцсетях сообщают, что на месте происшествия были 2 БТР и КамАЗ с маркировкой V.

По информации MotolkoHelp, грузовик ехал в ночное время, а колонна российской техники стояла на одной из полос автодороги с выключенными фарами и светом. Водитель грузовика не заметил ее и разбился.

В тот же день на той же трассе в другом месте произошло ДТП с участием российской бронетехники и грузовика, который везла пищевые продукты.

В Гомеле колонна российской военной техники, которая отступала из Украины, снесла островок безопасности на перекрестке улиц Ильича и Жемчужной.

На следующий день, 2 апреля, россияне попали в аварию в Мозыре. Сообщается, что КамАЗ российских войск оказался на обочине улицы Рыжкова.

В то же время у Борщовки на границе Беларуси, России и Украины микроавтобус столкнулся с российским военным фургоном УАЗ.

В тот же день под Комарином 2 апреля российский БМД-2 взлетел в кювет.

Как сообщалось ранее, в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.

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