1 и 2 апреля в Гомельской области произошло 6 ДТП с участием колонн военной техники РФ.
Об этом пишет ряд белорусских СМИ, в частности "Флагшток", проект MotolkoHelp и Белорусский Гаюн.
По данным независимых изданий, белорусские власти и службы сознательно скрывают причастность российской военной техники к совершению этих ДТП.
1 апреля белорусские государственные органы сообщили о ДТП, которое произошла вблизи села Ивановка в Речицькому районе на трассе М10 с участием легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Mercedes-Benz 814. В то же время очевидцы в соцсетях сообщают, что на месте происшествия были 2 БТР и КамАЗ с маркировкой V.
По информации MotolkoHelp, грузовик ехал в ночное время, а колонна российской техники стояла на одной из полос автодороги с выключенными фарами и светом. Водитель грузовика не заметил ее и разбился.
В тот же день на той же трассе в другом месте произошло ДТП с участием российской бронетехники и грузовика, который везла пищевые продукты.
В Гомеле колонна российской военной техники, которая отступала из Украины, снесла островок безопасности на перекрестке улиц Ильича и Жемчужной.
На следующий день, 2 апреля, россияне попали в аварию в Мозыре. Сообщается, что КамАЗ российских войск оказался на обочине улицы Рыжкова.
В то же время у Борщовки на границе Беларуси, России и Украины микроавтобус столкнулся с российским военным фургоном УАЗ.
В тот же день под Комарином 2 апреля российский БМД-2 взлетел в кювет.
Как сообщалось ранее, в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.