По мнению эксперта, главное, критически уязвимое место танков Leopard - броня.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко ответил, можно ли "прошить" танк Leopard 1 из 30-мм автоматической пушки.

"Когда мне задают вопрос по передаче Украине Leopard 1, я неоднократно указываю на его главное, критически уязвимое место - броню. И порою даже указываю, что БМП-2 для этого танка может оказаться опасным. На днях у меня возник предметный спор относительно способности БМП-2 прошивать броню Leopard 1. Что же, способен ли БМП-2 прошить из 2А42 танк Leopard 1? Да, способен", - заявил эксперт.

По его словам, борт Leopard 1 - сплошное поле для тира для любой БМП-2, которой посчастливится иметь в своём боекомплекте ЗУБР8.

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"Нравится это кому или нет, но линейка БМП-1/2/3 и гантраки со стволами 30-мм+ представляют собой угрозу для Leopard 1. Конечно, кто-то скажет, что на такие дистанции Leopard 1 просто не даст приблизиться вражеской технике, аннигилируя её своей снайперской, нарезной L7A3. Это правда. Единственное, что в этом танке прекрасно - это его пушка. Но мы с вами не живём в идеальном мире теорий, и зачастую реальный бой - это последовательность хаотических событий, которые для Leopard 1, в куда большем количестве случаев, чем даже для Т-62/64/72/80/90, завершатся трагически", - добавил Коваленко.

Украина отказалась от старых Leopard 1 - что сообщалось

Ранее сообщалось, как Украина отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния.

Отмечалось, что Украина уведомила специальный штаб при Минобороны в Берлине, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте. И поскольку не было ни подготовленного технического персонала, ни достаточного количества запчастей, переправлять Leopard на Украину не было смысла.

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