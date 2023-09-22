За восстановление танков отвечает Германия.

12 из 20 уже переданных украинским войскам со стороны Дании танков немецкого производства Leopard 1A5 имеют серьезные или незначительные недостатки, сообщил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен, слова которого передает государственная телевизионная станция TV 2.

Как отмечается, ряд мелких неисправностей обнаружили в десяти танках, которые уже находятся на нашей территории. Ремонтом сейчас занимаются украинские специалисты.

Кроме того, в партии из десяти предоставленных Leopard 1A5, которые еще остаются в Польше, еще два танка имеют существенные неисправности. Их ремонт должны начать немецкие команды на следующей неделе, поскольку наша страна еще не имеет обученных механиков для устранения таких дефектов.

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Дания отправляет Украине такую технику в рамках сотрудничества с Германией и Нидерландами. За восстановление танков отвечает Германия.

Украина получила неисправные танки Leopard 1

Как сообщал УНИАН, Украина на прошлой неделе отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния. Украина сообщила специальному штабу при Минобороны в Берлине, что эти танки нуждаются в ремонте.

Напомним, что 19 сентября Дания решила передать Украине еще 45 танков - 30 типа Leopard 1 и 15 типа Т-72.

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