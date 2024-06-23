За время войны украинские бойцы затрофеили примерно полтора десятка таких машин.

Украинские бойцы затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Как отмечает военный аналитик Александр Коваленко, такие машины не удавалось затрофеить уже много месяцев.

По его подсчетам, в последний раз достоверные данные о попадании Т-90М "Прорыв" в руки украинских бойцов появлялись в сентябре 2023 года. Также известно, что в мае 2024 года один такой танк удалось повредить, но данных о его эвакуации в украинский тыл в открытом доступе нет.

"Что тут скажешь... С почином в 2024-м и самое главное, что я так давно уже не говорил... Трофеев много не бывает!" – отмечает Коваленко.

По подсчетам аналитика, за время полномасштабной войны верифицирована потеря россиянами 145 танков Т-90 всех версий, хотя фактические потери в 2-2,5 раза больше. Из них верифицировано 15 случаев захвата танка в качестве трофея, хотя и здесь фактические цифры, вероятно, заметно выше.

Что собой представляет Т-90М

Танк Т-90М "Прорыв" - это глубокая модернизация советского танка Т-72Б и самый современный российский танк на сегодняшний день, если не брать в рассчет де-факто не существующую "Армату".

Т-90М создавался для повышения боевых возможностей основного боевого танка РФ и его адаптации к современным требованиям ведения войны. Т-90М получил новый турбированный дизельный двигатель, обеспечивающий более высокую мощность и маневренность. Его вооружение включает 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5, которая может использовать широкий спектр боеприпасов, включая управляемые ракеты. Также танк оснащен современной системой управления огнем "Калина", включающей прицельные комплексы с тепловизионными каналами, позволяющими вести прицельный огонь в любых условиях.

Т-90М обладает улучшенной защитой благодаря комплексам активной и динамичной брони, включая систему "Арена-М", которая автоматически обнаруживает и уничтожает приближающиеся ракеты и дроны. Однако, вероятно, их получают не все выпущенные экземпляры.

По оценкам иностранных экспертов, до начала полномасштабной войны Россия, вероятно, успела выпустить около сотни этих танков. Считается, что к концу 2023 года российская промышленность вышла на производство 60-70 этих танков в год. Однако из четырёх произведённых Т-90М (и до начала вторжения, и во время него) каждые три производились путём улучшения старых Т-90А, взятых с хранения, и только один строился с нуля.

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