На решение минометчика вернуться повлияло несколько факторов.

24-летний минометчик из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Сергей с позывным "Гера" откровенно рассказал о том, почему самовольно оставил часть в прошлом году и вернулся в армию еще до принятия закона о добровольном возвращении на службу после дезертирства.

Как пишет УП, по словам бойца, он почувствовал, что очень истощился, и последней каплей стал приказ командира заезжать на позицию почти вплотную к врагу:

"Хоть штурмуй с минометом, пох*р - ты должен занять ту огневую позицию. И тогда я подошел к комбату, сказал, что иду в СОЧ, сдал оружие и поехал домой".

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Его побратим добавил, что "Гера" прошел всю Харьковскую область, Соледар, Бахмут, и ни от чего не отказывался:

"Он постоянно шел в бой, в бой, в бой. Достойно шел. И потом приказ какой-то такой, немножко глуповатый, можно сказать. И он решил поехать к женщине".

Однако, отношения с ней испортились из-за его дезертирства, и он отправился к родителям, пишет УП. Далее парень долгое время искал работу, так как для человека в СОЧ найти ее было совсем не просто. Помогли знакомые, подыскав ему неофициальную работу на заводе в Днепре - красить трубы.

"Но даже с работой бремя статуса дезертира и открытого дела постоянно угнетало его. Сергей признается: даже не знал, с кем обсудить то, что на душе. Ему казалось, что он остался один против всех трудностей, которые свалились на него", - говорится в статье.

Отмечается, что позже он встретил старую знакомую, и влюбился. Они собрали деньги и купили квартиру.

"Она мое настроение видит издалека. Постоянно расспрашивает и волнуется за меня. Когда замечает, что со мной что-то не так, не успокоится, пока я не расскажу", - признался парень.

На решение Сергея вернуться в армию повлияло несколько факторов. Его неприятно поражало то, что люди вокруг живут так, будто бы войны вообще не существует, а также негативное отношение некоторых гражданских к военным. И когда ему позвонил главный сержант батареи (который на тот момент уже успел стать ее командиром) и предложил вернуться, "Гера" согласился. Они договорились: командир подает его на восстановление, а боец обещает больше не идти в СОЧ.

"Когда другие бойцы спрашивают "Геру", как было там, "на гражданке", он отвечает, что грустно. Положение бесправного СЗЧшника угнетало его. Отношение людей к нему и вообще к военным - оскорбляло. Поведение гражданских, что войны якобы не существует - неприятно удивляло", - отмечается в статье.

Проблема СОЧ в Украине - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, в конце ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части или дезертирства.

В Bloomberg писали, что количество случаев СОЧ в Украине растет, поскольку все больше измученных солдат на фронте покидают свои позиции.

Отмечалось, что, по данным Генеральной прокуратуры, количество уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои позиции, с 2022 года выросло в шесть раз, до почти 96 тысяч, причем большинство дел было открыто в этом году.

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