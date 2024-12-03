Крутков сменил полковника ВСУ Павла Палису, который стал заместителем руководителя ОП.

Новым командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" назначен подполковник Шамиль Крутков. Он сменил полковника ВСУ Павла Палису, который стал заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Об этом сказано в сообщении 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Знамя бригады полковник Павел Палиса передал в надежные руки подполковника Шамиля Круткова, с которым в качестве заместителя командира бригады бок о бок прошел славный боевой путь", - поделились в бригаде.

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Палиса заявил, что гордится тем, что 23 месяца он возглавлял "Холодный Яр". Он поблагодарил военных за службу и стойкость в борьбе с российскими оккупантами.

Новоназначенный 27-летний командир 93-й ОМБр обратился к воинам:

"Для меня большая честь возглавить одну из самых мощных бригад Вооруженных сил Украины. Хочу поблагодарить полковника Палису за его вклад в защиту государства и устойчивость нашей бригады".

Война в Украине - последние новости

Ранее штаб-сержант отдела пограничной службы бригады "Гарт" Денис Гончар рассказал, что под Волчанском оккупанты ведут штурмы без техники. Он отметил, что россияне стали активнее применять дроны.

Кроме того, представитель бригады НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев рассказал, что россияне не отказались от намерения выйти на дистанцию работы артиллерии по Харькову. Сейчас оккупанты пытаются вернуть себе территории, с которых их выбили Силы обороны в последние недели.

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