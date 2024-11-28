Также в документе говорится о возвращении после дезертирства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части или дезертирства.

Речь идет о Законе о внесении изменения в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" (регистрационный №12095).

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента, этот закон был возвращен с подписью от президента Украины сегодня, 28 ноября.

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Возвращение после СЗЧ

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу. Он касается тех, кто впервые ушел в СЗЧ или дезертировал.

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, действие контракта бойцов, которые добровольно вернулись на место прохождения службы, продолжается. Также им возобновят выплаты и социальные льготы.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко ("Слуга народа") сообщил, что идея принадлежит Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Он не стал говорить, сколько случаев самовольного оставления части уже зарегистрировано в стране.

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