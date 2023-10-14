По его словам, Силы обороны четко понимают замысел врага и отражают атаки.

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась.

Как сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, противник, после нанесенных ему потерь, за два месяца восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении.

"Продолжаются тяжелые бои. Главная цель врага - разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол. Ежедневно противник осуществляет десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", - рассказал Сырский.

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Генерал отметил, что украинские бойцы были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор противнику. Он несет значительные потери и не добился существенных успехов.

С целью изучения обстановки и принятия оперативных решений Сырский работал в воинских частях, ведущих оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман". В частности, он встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о текущей обстановке. На месте были приняты решения по дальнейшим действиям и решен ряд проблемных вопросов.

Кроме того, Сырский встретился с нашими военнослужащими, которые непосредственно выполняют боевые задачи. Поблагодарил их за мужество, стойкость, героизм, образцовое выполнение своего воинского долга. Также командовавший вручил воинам награды, ценные подарки и денежные премии, лично пообщался с каждым.

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Как сообщал УНИАН, по словам начальника пресс-службы восточной группировки войск Ильи Евлаша, оккупанты активизировали попытки наступления на Лимано-Купянском направлении. Однако ВСУ отражают вражеские атаки и наносят россиянам значительные потери.

В частности, за сутки на Лимано-Купянском направлении было ликвидировано 206 оккупантов и 15 единиц техники и вооружения, а на Бахмутском - 109 россиян и 12 единиц их техники. Также удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт роты на этом направлении, 10 российских дронов и семь складов боеприпасов.

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