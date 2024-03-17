В результате вражеской воздушной атаки в Николаеве повреждены десятки домов.

Ракетный удар РФ по Николаеву оброс новыми деталями - стало известно, что в больнице умер один пострадавший человек.

В результате вражеского удара, в частности, повреждены 10 многоквартирных домов и около 50 частных, сообщил мэр Александр Сенкевич в Telegram. Кроме того, повреждены газовые сети, разрушена часть трамвайных путей и контактной сети, и есть разрушение участка сети наружного освещения. Чиновник добавил, что ремонтные работы будут проводить после обследования мест "прилетов".

"На вечер стало известно, что в больнице умер один человек, которого доставили после обстрела. Искренние соболезнования родным!" - отметил городской голова.

В ГСЧС Украины также сообщили, что один человек, пострадавший в результате вражеского удара, умер в больнице. "Пострадало шесть человек, из них один - ребенок", - добавили спасатели.

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Российские захватчики 17 марта нанесли удар по Николаеву баллистическими ракетами, сообщалось о двух "прилетах" и пяти пострадавших. Потом стало известно, что противники попали в инфраструктурный объект.

По предварительным сведениям, враги запустили по областному центру ракеты "Искандер-М". Россияне совершили подлую воздушную атаку из пока еще оккупированного Крыма - ударили одной ракетой, а через несколько минут повторили удар в то же место.

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