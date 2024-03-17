Противники использовали такую же тактику, которую применили во время смертоносного удара по Одессе, отметили в Силах обороны юга.

В Силах обороны юга Украины заявили, что российская армия сегодня, 17 марта, во время удара по Николаеву попала в объект инфраструктуры.

По словам военных, в середине дня оккупанты коварно ударили баллистикой по городу, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, вероятно, "Искандер-М". "Тактика действий идентична предыдущему удару по Одессе: ударив одной ракетой, через несколько минут повторил удар в то же место", - говорится в сообщении.

В результате вражеского удара повреждены жилые дома и гражданские машины. Уже известно как минимум о пяти раненых местных жителях. На месте работают соответствующие экстренные службы.

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Важные новости - Николаев сейчас в центре внимания

Сегодня, 17 марта, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким во время воздушной тревоги сообщил, что российская армия атаковала Николаев баллистикой, и есть попадания. По словам чиновника, в областной центр "прилетело" с того же места, с которого захватчики запускали ракеты по Одессе. В Николаеве произошло два "прилета" - сообщалось о взрывах. Также местные власти заявили, что уже известно о пяти раненых.

Как сообщал УНИАН, 15 марта армия РФ нанесла по Одессе удары двумя ракетами типа "Искандер-М". Попадание произошло в жилом секторе, в рекреационной зоне. Сначала была запущена одна ракета, а через небольшой промежуток времени, когда на место на помощь людям прибыли представители соответствующих служб, враг нанес повторный удар. В результате атаки погиб 21 человек, десятки - в больницах. Среди погибших - полицейские, бывший вице-мэр, два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения.

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