Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

В течение 13 апреля штаб зафиксировал 5 нарушений "тишины" со стороны боевиков на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке в Facebook.

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Российско-оккупационные войска обстреливали позиции Вооруженных сил неподалеку Южного – из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра; возле Зайцевого и Катериновки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Майорского беспилотник оккупантов сбросил гранаты на позиции ВСУ, в результате чего погиб один защитник.

Враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Первомайского.

"В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки три военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь и доставлены в лечебное учреждение. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ", – отмечают в штабе.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, боевики дважды нарушили "тишину" по состоянию на 7:00 14 апреля – у Светлодарского (обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Майорска (дистанционное минирование с автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2).

Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Стягивание российских войск к границам с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крыму через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Яна Ставская