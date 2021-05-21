За прошедшие сутки боевики на Донбассе десять раз стреляли по позициям Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в утренней сводке ООС.
В частности, враг вел огонь в районе населенных пунктов Пивденное, Водяное, Павлополь, Троицкое, Новоселовка, Авдеевка, Марьинка, Шумы, Гнутово, Пески. Применялись минометы различного калибра, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
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"Потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. О всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток в районе ООС зафиксировано два вражеских обстрела - вблизи Песок и Водяного.
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