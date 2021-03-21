Враг бил из запрещенных минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 20 марта, оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов один украинский боец получил смертельное ранение.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. В частности, недалеко от населенного пункта Южное боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы – из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, оккупанты осуществили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. По позициям украинских воинов в пригороде Лебединского враг применил стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкиного – вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что от обстрелов один боец ОС получил огнестрельное ранение. Ему оказали первую помощь и госпитализировали, но боец умер во время эвакуации в медицинское учреждение.

С начала текущих суток, по состоянию на 7 часов утра 21 марта, обстрелов не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров