Шесть раз оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

За минувшие сутки, 16 ноября, боевики на Донбассе ранили одного военного и более 10 раз нарушали "тишину".

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 17 ноября.

В целом за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Возле Причепиловки российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Новотошковского боевики дважды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Неподалеку Травневого - обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов.

Читайте такжеУкраинская армия находится в постоянной готовности оборонятся - МинобороныВ районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм. Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Муратово оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 152 мм. Возле Попасной обстрел осуществлялся из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. А в направлении поселка Пески боевики били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра 17 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Так, в направлении Невельского боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.

Как сообщал УНИАН, внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович рассказал, что Украина имеет девять сценариев обороны, которые обеспечены материально и организационно и постоянно совершенствуются.

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Автор: Катерина Комолова