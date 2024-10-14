Россия, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 14 октября впервые за более чем месяц (48 дней) не осуществила ни одной атаки по Украине БПЛА "Шахед" или с помощью стратегической авиации. Однако мы не должны тешить себя какими-то иллюзиями. В сентябре атаки "Шахедами" были ежедневные.

В общем, два с половиной года во всех обстрелах были паузы, потом обстрелы возобновлялись, и снова были паузы. То есть, все время наблюдается определенная цикличность. С чем может быть связано это затишье? Думаю, здесь влияет все в комплексе.

Речь и об удачных атаках Сил обороны Украины - недавно был атакован склад с "Шахедами" (вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ) и большая часть из них взлетела в воздух. Речь и о логистике - потому что теперь нужно подтянуть эти БПЛА с более дальних складов ближе к Украине, до отметки 200 километров до украинской границы, и оттуда их запускать. Речь и об общей экономической ситуации в РФ - не можем говорить, что там все совсем плохо, но сложности у россиян есть и с ними им нужно как-то бороться. Речь и о производстве Россией дронов - существуют расчеты, что россияне уже дошли до "потолка" и увеличить количество запусков они не могут.

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Впрочем, даже в отношении последнего утверждать что-то на сто процентов никто не может. Более того, если смотреть на атаки, которые осуществлялись летом (до удачных ударов Сил обороны Украины по российским военным складам), помню, в июле по Украине россияне запустили семьсот беспилотников. Если не ошибаюсь, в августе их было уже за тысячу... Плюс, к сборке БПЛА они активно подтягивают детей, в том числе заманивают иностранцев.

То есть, в перспективе, вероятно, россияне могут и увеличить производство.

На мой взгляд, это будет зависеть от сотрудничества с Ираном. Что он передает для сборки беспилотников? Передал ли он все, включая документацию, или россияне собирают только фюзеляж, а иранцы могут им довозить только электронику? Не надо сбрасывать со счетов, что у Ирана есть свой интерес. Здесь действует, банально, экономика: гораздо выгоднее продавать какую-то деталь и потенциально держать покупателя в напряжении: "Ой, цена увеличилась... 20, 30, 150 долларов". Конечно, Россия будет вынуждена покупать по ценам, выгодным Ирану. С другой стороны, из Тегерана в Москву постоянно летают грузовые самолеты, постоянно что-то перевозится. Что это может быть? Возможно, какая-то электроника или комплектующие к беспилотникам...

И еще один момент - обычно, истощая Украину атаками БПЛА, за ними следуют и ракетные удары.

Сейчас есть сообщения, что россияне гоняют свою авиацию на Энгельс, на Оленью. Дозаправляют ее, таскают запасные части, боекомплект... То есть, скорее всего, в ближайшее время что-то будет.

Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны