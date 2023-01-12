11 января стало известно, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине.

В Генштабе Вооруженных сил Украины прокомментировали кадровые изменения в высшем военном руководстве РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"С первых дней войны мы отслеживаем, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-оккупанта проводятся кадровые изменения. Если бы у них было все в порядке, то кадровые изменения с такой частотой бы не происходили", - отметил он.

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По словам Громова, последние кадровые изменения свидетельствуют о том, что в рядах оккупантов существует необходимость сочетания системы управления и системы руководства войсками.

"Не все получается у них так, как они желают. Как оно будет дальше – посмотрим", - сказал бригадный генерал.

Смена руководства войск РФ

Как известно, 11 января появилась информация о том, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировки войск в Украине, на этот пост назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Суровикин теперь его заместитель. Также заместителями Герасимова назначили главкома Сухопутных войск генерала Олега Салюкова и заместителя начальника Генштаба генерал-полковника Алексея Кима.

В американском Институте изучения войны считают, что таким образом российский президент Путин может пытаться ослабить влияние силовиков.

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