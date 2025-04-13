По словам Дмитрия Лубинца, такие атаки являются цинизмом высочайшего уровня.

Из-за российской ракетной атаки по Сумам 13 апреля было разрушено здание, где располагался региональный Центр защиты прав человека - представительство уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

"Выходной день. Большой религиозный праздник для украинцев - Вербное воскресенье. День, когда украинские семьи идут в церкви, гуляют по городу с детьми. И именно в этот день Россия нанесла очередной ракетный удар по мирному городу - в его центральную часть. В эпицентр удара попало и помещение регионального Центра защиты прав человека - наше Представительство, которое полностью разрушено", - написал он.

По его словам, такие атаки являются цинизмом высокого уровня, ведь это умышленное уничтожение гражданского населения именно в выходной, когда люди выходят на улицу, где они меньше всего защищены.

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"Недавно Кривой Рог. Теперь - Сумы. Это уже не случайность. Это тактика террора России. Мир не имеет права молчать. Лучшая реакция - это срочные действия!", - подчеркнул Лубинец.

Ракетная атака по Сумам 13 апреля - что известно

Как писал УНИАН, сегодня, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки погибли более 20 человек, еще десятки человек получили ранения, среди которых дети.

Позже стало известно, что количество жертв в результате удара РФ по Сумам увеличилось до 24 человек. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что оккупанты били по Сумам ракетами с кассетными боеприпасами.

"Это россияне делают, чтобы убить как можно больше гражданских людей. Удар по городу Сумы - это сознательный обстрел гражданских людей", - написал он.

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