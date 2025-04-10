Литвин сообщил, что переброска сил происходит за сутки.

На данном этапе у России нет значимых сил для захвата крупных населенных пунктов или областных центров, в частности Харькова и Сум. Об этом сказал Герой Украины, командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Виталий Литвин в эфире телеканала "КИЕВ24".

Он сообщил, что переброска сил происходит за сутки. При этом отметил, что все это отслеживается со спутников, с помощью БПЛА, подразделений радиоэлектронной и технической разведки.

"То есть большие передвижения войск сейчас без ведома Сил обороны сделать практически не возможно. Если они будут делать большие переброски сил, то это будет за сутки и это будет заметно", - подчеркнул Литвин.

Видео дня

Он отметил, что у Украины уже есть опыт таких вражеских операций, которые проводились с территории РФ на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине. По его словам, при этом оккупанты применяют оперативно-тактическую авиацию для сброса управляемых авиабомб, которыми терроризируют приграничные территории.

Литвин считает, что РФ будет пытаться сделать буферную зону на Харьковщине и Сумщине. По его словам, это россиянам нужно для того, чтобы оправдать любые военные действия на территории Украины.

Война в Украине - новое наступление РФ

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что идет наступление России на Сумскую и Харьковскую области. При этом сказал, что цель врага - создание буферной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Сырский подчеркнул, что Россию не останавливают никакие переговоры. Враг увеличивает интенсивность наступательных действий.

Вас также могут заинтересовать новости: