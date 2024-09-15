Столтенберг отметил, что переговоры будут базироваться на силе Украины / фото president.gov.ua

Североатлантический альянс мог бы больше вооружить Украину для того, чтобы предотвратить начало полномасштабной войны. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Politico.

"Сейчас мы предоставляем военную технику для войны - тогда мы могли обеспечить военную технику, чтобы предотвратить войну", - сказал Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine.

Также издание отмечает, что Столтенберг указал на нежелание альянса предоставить оружие, о котором Киев просил перед полномасштабным вторжением России из-за опасений эскалации напряженности с Москвой. Впрочем, уже после начала войны Украина, которая не является членом НАТО, после колебаний все же начала получать вооружение от Альянса.

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В то же время Столтенберг заявил, что остановить войну в Украине можно исключительно за столом переговоров: "Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе нужно снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на силе Украины".

НАТО: другие новости

Накануне глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО почти 20 лет пыталось установить партнерские отношения с РФ. Однако когда в 2014 году Россия оккупировала Крым и вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей Украины, все усилия были полностью разрушены.

Накануне стало известно, что еще две страны НАТО - Литва и Польша - готовы совместно обучать украинских военных. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что база Литовско-Польско-Украинской бригады готова для подготовки украинских защитников.

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