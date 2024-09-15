Он также заявил, что НАТО могло бы сделать больше, чтобы предотвратить войну в Украине.

Североатлантический альянс мог бы больше вооружить Украину для того, чтобы предотвратить начало полномасштабной войны. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Politico.

"Сейчас мы предоставляем военную технику для войны - тогда мы могли обеспечить военную технику, чтобы предотвратить войну", - сказал Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine.

Также издание отмечает, что Столтенберг указал на нежелание альянса предоставить оружие, о котором Киев просил перед полномасштабным вторжением России из-за опасений эскалации напряженности с Москвой. Впрочем, уже после начала войны Украина, которая не является членом НАТО, после колебаний все же начала получать вооружение от Альянса.

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В то же время Столтенберг заявил, что остановить войну в Украине можно исключительно за столом переговоров: "Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе нужно снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на силе Украины".

НАТО: другие новости

Накануне глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО почти 20 лет пыталось установить партнерские отношения с РФ. Однако когда в 2014 году Россия оккупировала Крым и вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей Украины, все усилия были полностью разрушены.

Накануне стало известно, что еще две страны НАТО - Литва и Польша - готовы совместно обучать украинских военных. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что база Литовско-Польско-Украинской бригады готова для подготовки украинских защитников.

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