По словам Науседы, база Литовско-Польско-Украинской бригады готова для подготовки украинских военных.

Литва и Польша готовы обучать военных Вооруженных сил Украины. Соответствующая подготовка может проходить на совместной платформе. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил глава литовского государства Гитанас Науседа.

По его словам, страны готовы использовать базу расположенной в Польше Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) для подготовки украинских военных.

"Мы готовы использовать наши совместные платформы. Мы имеем в Польше базу Литовско-Польско-Украинской бригады. Мы готовы к обучению украинских военных на базе этой бригады", - заверил Науседа. Видео дня

Президент Литвы подчеркнул, что они с польским коллегой посетят бригаду уже в четверг, 5 сентября.

Обучение военных ВСУ - последние новости

НАТО все ближе к тому, чтобы отправить военных в Украину для обучения ВСУ. По информации The New York Times, решение об отправке военных для обучения ВСУ может быть принято на фоне масштабного наступления оккупантов в Харьковской области.

Также УНИАН сообщал, что в Пентагоне ответили, где возьмут деньги на обучение украинских воинов. По словам заместителя спикера главы Минобороны США Сабрины Сингх, американской армии придется принять несколько "жестких решений" относительно дальнейшего финансирования обучения украинцев - возможно, средства будут брать "из других программ".

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