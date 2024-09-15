Адмирал отметил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины более 50 государств, среди которых и члены НАТО, поддерживают Киев.

НАТО почти 20 лет пыталось установить партнерские отношения с РФ. Однако когда в 2014 году Россия оккупировала Крым и вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей Украины, все усилия были полностью разрушены.

Такое заявление сделал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции по итогам выездного заседания в Праге, отвечая на вопрос о том, ухудшились ли отношения между Альянсом и Москвой в течение прошлых месяцев.

"Отношения между НАТО и Россией не менялись с 2014 года. Это был момент, когда российскому послу и военному представителю был запрещен доступ в штаб-квартиру Альянса. Это было главное изменение в отношениях. Мы как Альянс пытались быть партнерами с РФ в течение 20 лет. Поведение самой России, а не НАТО – с 2008 года в Грузии, с 2014 года, когда был аннексирован Крым и совершена атака на Луганскую и Донецкую области, – изменило такие отношения. И впоследствии даже больше, после полномасштабного вторжения в 2022 году", – сказал Бауэр.

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Адмирал отметил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины более 50 государств, среди которых и члены НАТО, поддерживают Киев. Они оказывают финансовую помощь, а также поставляют летальное и нелетальное военное оборудование.

Кроме того, на саммите НАТО в Вашингтоне было решено создать новое командование Альянса в Висбадене, которое будет заниматься координацией тренировок для украинских военных, координацией всех потребностей, которые Украина имеет для самозащиты. Также эта струтктура будет отвечать за координацию логистики для поставок военной помощи от стран НАТО и международных партнеров.

"Союзники помогают Украине работать над созданием будущих Вооруженных сил. Это та работа, которую НАТО намерено провести. Вы можете сказать, что это не поможет (улучшению – ред.) отношений с Россией. Но это не меняет эти отношения, как таковые. НАТО делает все возможное, что разрешено международным правом, Уставом ООН, и мы будем продолжать это делать", – констатировал Роб Бауэр.

Украина и НАТО: вы могли это пропустить

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический альянс мог сделать больше, чтобы предотвратить войну в Украине. Он отметил, что страны-члены НАТО не хотели предоставлять оружие, которое Украина просила перед вторжением РФ, поскольку опасались эскалации.

В начале сентября сообщалось, что еще две страны НАТО – Литва и Польша – готовы совместно обучать украинских военных. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что база Литовско-Польско-Украинской бригады готова для подготовки украинских защитников.

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