По его словам, укрепить Украину было бы легко, но вместо этого союзники "бились, поставлять ли снайперские винтовки".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в октябре покинет свой пост, признал, что Альянс мог сделать гораздо больше, чтобы предотвратить войну в Украине.

"Теперь мы предоставляем военные средства для войны - тогда мы могли бы предоставить военные средства для предотвращения войны", - отметил он в интервью немецкой газете FAS.

По его словам, члены НАТО не хотели предоставлять оружие, которое Украина просила перед вторжением РФ, из-за опасений эскалации.

Видео дня

"Я очень осторожен с такими вопросами, потому что никогда нельзя сказать наверняка или даже доказать. Но с этой оговоркой я скажу, что мне жаль, что союзники по НАТО и само НАТО не сделали больше для укрепления Украины раньше. Если бы Украина была сильнее в военном плане, порог для нападения России был бы выше", - говорит Столтенберг.

Как вспоминает генсек, во время своего первого визита в Украину в 2015 году он посетил учебный центр, в котором США, Канада и Великобритания готовили солдат, однако сам Альянс не был частью этого процесса. В то же время Столтенберг добавил, что вопрос присоединения Украины к НАТО всегда был трудным, а то 2022 и вообще - нереалистичным.

"Укрепить Украину в военном плане было бы легко. Вместо этого мы бились, поставлять ли снайперские винтовки. США долгое время не хотели поставлять Украине противотанковые ракеты, чтобы не провоцировать Россию. В конце концов они таки дали немного, но все мы могли сделать больше. Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли снарядить Украину для предотвращения войны", - говорит генсек.

Также он отмечает, что прекращение боевых действий можно достичь только за столом переговоров.

"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе нужно снова вести диалог с Россией. Но это должно базироваться на силе Украины", - подытожил он.

Кто заменит Столтенберга в НАТО

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 июня, послы НАТО избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим главой Альянса,

С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину Марк Рютте и правительство Нидерландов последовательно поддерживали Киев. В частности, он был одним из инициаторов создания коалиции по передаче Украине истребителей F-16.

Рютте в своем последнем на посту премьер-министра Нидерландов обращении к народу призвал страну поддерживать Украину и беречь мир.

Вас также могут заинтересовать новости: