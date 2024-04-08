За сутки противник потерял почти 130 солдат и четыре десятка вооружения и военной техники.

На двух направлениях - Херсонском и Ореховском - российская армия за последние сутки увеличила количество попыток выбить с позиций ВСУ, в частности, на левобережье Днепра было восемь атак против предыдущих пяти.

По данным Сил обороны юга Украины, в течение последних боевых суток противник совершил три штурма на Ореховском направлении, из которых один - в районе Роботино и два - в районе Старомайорского.

На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, состоялось восемь боестолкновений с врагом. Понеся потери, оккупанты вынуждены были отступить, а наши подразделения продолжают боевую работу по закреплению и расширению плацдарма, и наносят огневое поражение по их местам дислокации, огневым позициям и тылам захватчиков. В результате, в течение суток на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 126 оккупантов и четыре десятка единиц вооружения, а также военной техники. В частности, оккупанты потеряли 19 единиц автобронетехники, 16 артиллерийских систем, БпЛА "Орлан-10", два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ.

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"Российские войска ведут активную аэроразведку, пытаясь проникнуть на максимально возможную глубину в тыловые регионы - в операционной зоне обнаружен пролет 248 разведывательных БпЛА. Захватчики давят артиллерийскими обстрелами и увеличили применение ударных дронов различных типов за прошедшую неделю на 30%", - рассказали в Силах обороны.

По населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей только за минувшие сутки Россия ударила 347 FPV-дронами, 13 ударными БпЛА типа "Ланцет" и сбросила с БпЛА различных модификаций 275 осколочных боеприпасов. На Ореховском направлении российские террористы еще и активно применяют авиацию, рассказали в Силах обороны.

В течение боевых суток с направления временно оккупированных территорий было реализовано 6 авиационных ударов с применением 5 управляемых авиабомб, также оккупанты применили более двух десятков неуправляемых авиационных ракет. Кроме этого, россияне нанесли 3 ракетных удара, применив по Днепропетровщине баллистическую ракету (вероятно, "Искандер-М") и управляемую авиационную ракету Х-59. По Николаевской области Россия запустила противокорабельную ракету Х-35.

Ракету Х-59 удалось уничтожить силам ПВО, другие - ударили по инфраструктуре, говорится в сообщении.

На Херсонщине российские войска дважды обстреляли артиллерией Станислав и Садовое, били по областному центру, Бериславу, Днепровскому и еще по меньшей мере 5 населенных пунктов. Был ранен гражданский человек, повреждены несколько частных жилых домов, объект критической инфраструктуры, торговый центр, заведение общественного питания, парикмахерская и т.д.

На Запорожье вражеской артиллерией трижды обстреляно Гуляйполе. Также под обстрелом находились жители Малой Токмачки и Новоандреевки, бил враг и по Работино, Левадному, Малиновке и Каменскому. Во время обстрелов Запорожской области погибли трое гражданских, еще трое получили ранения, пострадали частные жилые дома, объекты инфраструктуры.

На Николаевщине зафиксировано два вражеских артиллерийских обстрела - по Очакову и Веснянской громаде, на Днепропетровщине - противник 5 раз ударил по Марганецкой громаде, также под обстрелом был Никополь. Повреждено коммунальное предприятие, частный дом и гражданский автомобиль.

Корабли флота Черноморского флота РФ в Черном и Азовском морях сейчас на дежурстве отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Россия меняет тактику на юге - в чем отличие

На днях в Силах обороны юга заявили, что Россия меняет тактику войны на юге Украины - это наблюдается, в частности, на левобережье Днепра, на Херсонщине.

В течение предыдущих боевых суток противник совершил два штурма на Ореховском направлении, из которых один - в районе Роботино и один - в районе Старомайорского. На левобережье Днепра, в районе Крынок, оккупант пошел на пять штурмов, вновь выискивая новую тактику действий. Но, понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции. За тот же период у врага на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 162 оккупанта и 79 единиц вооружения и военной техники.

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