Враг хочет выбить подразделения ВСУ с позиций.

Россия меняет тактику войны на юге Украины - это наблюдается на левобережье Днепра, на Херсонщине.

В чем именно заключается отличие, рассказали в Силах обороны юга Украины. Также там уточнили оперативную ситуацию возле Крынок.

"Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Он совершил два штурма на Ореховском направлении, из которых один - в районе Роботино и один - в районе Старомайорского. Успеха не имел. На левобережье Днепра, в районе Крынок смог на пять штурмов, вновь выискивая новую тактику действий. Но понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - рассказали в Силах обороны юга Украины.

Сейчас украинские бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций, наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

В течение суток у врага на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 162 оккупанта и 79 единиц вооружения и военной техники. В частности, поражена 51 единица автобронетехники, 17 артиллерийских систем, 5 единиц БпЛА "Привет-82", четыре аэрофотостанции, станция РЭБ, лодка и шесть полевых складов боеприпасов.

В то же время захватчики не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов вдоль всей линии фронта, а на Ореховском направлении добавляют еще и авиацию.

"В течение боевых суток оккупанты совершили 8 авиационных ударов применив 5 управляемых авиабомб и более четырех десятков неуправляемых авиационных ракет. Продолжая террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей применили 230 FPV-дронов, 21 ударный БпЛА типа "Ланцет" и сбросили с БпЛА различных модификаций 278 осколочных боеприпасов. В операционной зоне обнаружен пролет 207 разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.

В результате сброса осколочного боеприпаса с дрона в Херсонской области два жителя Берислава получили ранения, повреждены многоэтажный дом и магазин. Шесть раз враг ударил из артиллерии по Херсону и дважды по Токаревке и Ингульцу. Также на Херсонщине под обстрелами оказались Кизомыс, Берислав, Михайловка, Осокоровка, Антоновка, Садовое и Ольговка. В результате атаки два гражданских лица погибли. Повреждено административное здание, несколько гражданских автомобилей, более десятка частных жилых домов, хозяйственные постройки, ангар.

В Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Новоандреевка, Егоровка, Малиновка и Левадное - повреждены несколько частных жилых домов и объектов инфраструктуры, на Николаевщине - Куцурубская громада - есть попадание по электросети. Также на Днепропетровщине враг три раза обстрелял артиллерией Никополь, Марганецкую и Петриковскую громады. Там повреждены несколько частных домов, линия электропередач и несколько гражданских автомобилей.

Сейчас корабли российского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Последние штурмы России на левобережье Днепра

Вчера стало известно, что накануне, на левобережье Днепра российская армия увеличила количество штурмов более чем в три раза - до 16 в день.

Всего в течение суток на Херсонском и Ореховском направлениях уменьшилось на 149 оккупантов и 76 единиц вооружения и военной техники. В частности, враг потерял три реактивные системы залпового огня "Град", две огнеметные системы залпового огня "Буратино", 13 пушек, три миномета, 49 единиц автобронетехники, станцию радиоэлектронной борьбы, лодку, генератор и три аэрофотостанции и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: