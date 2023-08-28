Воздушные силы содействуют следствию, сказал он.

Сейчас правоохранители расследуют все детали трагического столкновения самолетов L-39 в Житомирской области, в результате которого погибли украинские пилоты.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Radio NV. "Установлен факт столкновения двух самолетов L-39 во время выполнения боевого задания. Один самолет пилотировал один пилот - майор Минка, другой - майор [Проказин] вместе с Джусом, известным украинским пилотом. Во время боевого задания, которое было определено руководящим составом части, два самолета эти столкнулись", - сказал он.

По словам Игната, Воздушные силы содействуют следственным органам в расследовании. Он думает, что бортовые самописцы должны были изъять с места происшествия в первую очередь. "Именно там есть вся доступная информация о том непродолжительном полете, который происходил до столкновения", - сказал спикер Воздушных сил.

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"К сожалению, небо не прощает никаких ошибок. Что именно произошло, надо разбираться. То ли это была ошибка, то ли это были другие факторы. Есть разные факторы, которые могут привести к таким последствиям", - добавил он.

Авиакатастрофа в Житомирской области: что известно

Напомним, 26 августа стало известно, что в небе над Житомирской областью столкнулись два самолета L-39. Трое украинских пилотов не выжили.

Позже стали известны имена погибших, все они были опытными пилотами. Майор Вячеслав Минка имел более 200 часов налета еще до полномасштабной войны, майор Сергей Проказин посвятил авиации 24 года жизни, а капитан Андрей Пильщиков с позывным "JUICE" был известен выполнением сверхтяжелых боевых задач.

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