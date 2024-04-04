На днях президент Украины подписал несколько новых законов по мобилизации. В частности о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (№10313), которым отменяется статус "ограниченно годный".

Дело в том, что во время выполнения боевых задач многие защитники, к сожалению, получают серьезные ранения и травмы. После проведенного лечения, по решению ВВК, они получали заключение - "ограниченно годный".

Что же теперь будет с такими лицами?

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Сейчас остается только три варианта. Признание таких лиц:

годными для военной службы;

временно непригодными к военной службе;

непригодными к военной службе.

При этом Закон четко устанавливает, что военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву, больше не смогут уволиться со службы по состоянию здоровья - на основании заключения ВВК об ограниченной годности к военной службе(изменения в статью 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе").

Тяжелые болезни, которые дают возможность оформить инвалидность, часто совпадают с болезнями, при наличии которых ВВК принимает решение, что лицо является непригодным. Зато состояния, в частности, после хирургического лечения - дают право на признание лица временно непригодным, что предусматривает установление ВКК срока для лечения/восстановления.

Так, в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" добавили норму о возможности пребывания военного на непрерывном лечении сроком до 12 месяцев. При этом, осмотр ВВК для решения вопроса о необходимости в длительном лечении будет проводиться не позднее чем через 4 месяца от начала лечения.

То есть, такие лица в дальнейшем могут быть уволены со службы из-за признания их непригодными к военной службе. Но, опять же, ключевым является решение ВВК - что лицо является непригодным. Отменяли, но не отменили...

Интересно, что этим же Законом (№10313) "ограниченная годность" остается в законодательстве. Так, изменениями в абзац пятый пункта 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" от 28 июня 2023 года № 3161-IX, где определены основания выплаты дополнительного вознаграждения 20 100 гривен, законодателями оставлена категория военнослужащих, признанных ВВК "ограниченно годными" к военной службе.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание - повторный медицинский осмотр.

С 4 мая текущего года все граждане Украины, которые ранее были признаны "ограниченно годными", будут обязаны пройти повторный медицинский осмотр для определения годности к службе. Закон устанавливает для этого 9-ти месячный срок.

Однако, Минобороны еще необходимо будет изменить подзаконные нормативно-правовые акты. В частности приказ №402, чтобы ВВК имели правовую основу действовать по нормам, которые утверждает новый закон.

В целом, принятые парламентом и подписанные президентом законы являются частью мобилизационной реформы, которая все еще продолжается. Сейчас ожидается рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта №10449, который является одним из ключевых в этом вопросе. По разной информации, 10-11 апреля он может быть вынесен на голосование в сессионный зал Верховной Рады.

Людмила Крохмалюк, старший юрист практики Government Relations юридической компании ADER HABER