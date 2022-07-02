Информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась

Восемь городских, сельских и поселковых голов остаются в русском плену.

Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

Среди захваченных в плен должностных лиц органов местного самоуправления по состоянию на 2 июля:

Евгений Матвеев - Днепрорудненский городской голова (Запорожская область);

Александр Шмыголь - Ольховский сельский голова (Харьковская область);

Александр Бабич - Голопристанский городской голова (Херсонская область);

Игорь Колыхаев - Херсонский городской голова (Херсонская область);

Валентина Костенко - Великокопановский сельский голова (Херсонская область);

Дмитрий Ляхно - Горностаевский поселковый голова (Херсонская область);

Сергей Хильченко - Хрестовский сельский голова (Херсонская область);

Петр Збаровский – Новотроицкий поселковый голова (Херсонская область);

Информация о освобождение из плена одного из двух руководителей местных общин Херсонщины не подтвердилась.

"К сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась", - говорится в сообщении.

В Ассоциации благодарят всех, кто приобщается к освобождению пленных - спецназовцев, ВСУ, вицепремьера Ирину Верещук.

В то же время там отмечают: "Ассоциация городов Украины продолжает обращаться к международным организациям за защитой захваченных российским агрессором должностных лиц ОМС и призывает всех присоединиться к их освобождению".

Как сообщал УНИАН, 29 июня состоялся крупнейший обмен пленными: 144 защитника, в том числе "азовцы", вернулись домой. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

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