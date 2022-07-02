Восемь городских, сельских и поселковых голов остаются в русском плену.
Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.
Среди захваченных в плен должностных лиц органов местного самоуправления по состоянию на 2 июля:
- Евгений Матвеев - Днепрорудненский городской голова (Запорожская область);
- Александр Шмыголь - Ольховский сельский голова (Харьковская область);
- Александр Бабич - Голопристанский городской голова (Херсонская область);
- Игорь Колыхаев - Херсонский городской голова (Херсонская область);
- Валентина Костенко - Великокопановский сельский голова (Херсонская область);
- Дмитрий Ляхно - Горностаевский поселковый голова (Херсонская область);
- Сергей Хильченко - Хрестовский сельский голова (Херсонская область);
- Петр Збаровский – Новотроицкий поселковый голова (Херсонская область);
Информация о освобождение из плена одного из двух руководителей местных общин Херсонщины не подтвердилась.
"К сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась", - говорится в сообщении.
В Ассоциации благодарят всех, кто приобщается к освобождению пленных - спецназовцев, ВСУ, вицепремьера Ирину Верещук.
В то же время там отмечают: "Ассоциация городов Украины продолжает обращаться к международным организациям за защитой захваченных российским агрессором должностных лиц ОМС и призывает всех присоединиться к их освобождению".
Как сообщал УНИАН, 29 июня состоялся крупнейший обмен пленными: 144 защитника, в том числе "азовцы", вернулись домой. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.