Игорь Колыхаев, Александр Шмыголь, Александр Бабич и еще 5 представителей местного самоуправления находятся в плену / коллаж УНИАН

Восемь городских, сельских и поселковых голов остаются в русском плену.

Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

Среди захваченных в плен должностных лиц органов местного самоуправления по состоянию на 2 июля: 

  • Евгений Матвеев - Днепрорудненский городской голова (Запорожская область);
  • Александр Шмыголь - Ольховский сельский голова (Харьковская область);
  • Александр Бабич - Голопристанский городской голова (Херсонская область);
  • Игорь Колыхаев - Херсонский городской голова (Херсонская область);
  • Валентина Костенко - Великокопановский сельский голова (Херсонская область);
  • Дмитрий Ляхно - Горностаевский поселковый голова (Херсонская область);
  • Сергей Хильченко - Хрестовский сельский голова (Херсонская область);
  • Петр Збаровский – Новотроицкий поселковый голова (Херсонская область);
Стало известно, сколько глав городов и сел остаются в российском плену / фото Ассоциация городов Украины

Информация о освобождение из плена одного из двух руководителей местных общин Херсонщины не подтвердилась.

"К сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась", - говорится в сообщении.

В Ассоциации благодарят всех, кто приобщается к освобождению пленных  - спецназовцев, ВСУ, вицепремьера Ирину Верещук.

В то же время там отмечают: "Ассоциация городов Украины продолжает обращаться к международным организациям за защитой захваченных российским агрессором должностных лиц ОМС и призывает всех присоединиться к их освобождению". 

Как сообщал УНИАН, 29 июня состоялся крупнейший обмен пленными: 144 защитника, в том числе "азовцы", вернулись домой. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19. 

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