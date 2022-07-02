У оккупантов особое отношение к пленным защитникам Мариуполя.

Пограничник Павел Пиковец, который был взят в плен из "Азовстали", рассказал, как к пленным относились оккупанты.

Короткое интервью с героем опубликовала Госпогранслужба.

Павел Пиковец получил ранение 15 апреля. После этого его забрали в госпиталь, базировавшийся в укрытиях мариупольского завода. Там медики вытащили осколки из его ран и поставили гипс. В госпитале он находился до дня выхода с территории 17 мая.

"Хочется это все забыть, как сон. Не скажу, что у нас там какие-то пытки были. К нам, тем, которые из "Азовстали", как-то относились по-другому. Или они нас уважали... Или что-то другое ... Или боялись - я не знаю. Но на нас они смотрели, как на воинов", - говорит пограничник.

Пиковец рассказал, что не оставлял надежду на возвращение.

"Я знал, что мне нужно вернуться, я знал для кого. Для жены, для дочери. Они ждут, нужно вернуться", – говорит он.

Жена пограничника Инна Пиковец рассказала, что тоже не теряла надежды снова увидеть его дома.

"Я ждала, я верила. Я, наверное, никогда в своей жизни столько не молилась. Я благодарна Богу, что он вернул мне моего мужа", - говорит она.

Как сообщал УНИАН, 29 июня состоялся крупнейший обмен пленными: 144 защитника, в том числе "азовцы", вернулись домой. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

Жена защитника "Азовстали", который еще находится в плену, Наталья Зарицкая сообщила, что у военных, вернувшихся домой, тяжелые ранения (ампутации рук, отсутствие зрения, осколочные ранения обеих стоп, огнестрельное ранение грудной клетки, тяжелые ожоги и др).

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов из мариупольского завода "Азовсталь".

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