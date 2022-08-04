Представители Генштаба ресспублики встречали "хлебом и солью" российских военных, наемников из Вьетнами, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии, Мали и т.д.

Минобороны Беларуси показало прибытие российского военно-транспортного самолета на аэродром в Мачулищах, на котором, по мнению OSINT-исследователей, перевозили иранские ударные дроны.

В сети изучили маршрут Ил-76. Российский самолет, по открытым данным, вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении. Потом отправился в Беларусь.

В контексте недавних заявлений о передаче Тегераном РФ боевых БПЛА расследователи предположили, что именно в указанном самолете перевозили дроны.

Позже в Telegram Минобороны Беларуси подтвердили прибытие Ил-76. Указывается, что представители Генштаба ресспублики встречали "хлебом и солью" российских военных, наемников из Вьетнами, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии, Мали и т.д.

Бойцы якобы примут участие в конкурсе "Уверенный прием".

Вместе с фото военных беларуское Минобороны выложило кадры самого груза.

В то же время в Telegram Беларускі Гаюн активисты обращают внимание на еще одно анонсированное ранее режимом Лукашенко мероприятие: учения "Восток-2022", согласно которым часть беларуских военных отправят на учения в Россию.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Продвижение противника происходит очень медленно. Как сообщал Генштаб утром, враг получил отпор украинских защитников на большинстве направлений.

ВСУ отбили у оккупантов два населенных пункта на Славянском направлении и улучшили свое тактическое положение.

В то же время, по словам полковника СБУ Романа Костенко, ситуация на фронте сложная. Россияне готовятся к наступлениям на многих направлениях и подтягивают силы на юг, плацдарм на правом берегу Днепра для них очень опасен.

Вероятно, Россия будет пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы забрать больше юга и разорвать свою зависимость от украинской артиллерии.

Тем временем на белорусско-украинской границе спецназовцы Лукашенко проходят проверку боевой готовности.

За все время полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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